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Манчестер Юнайтед продлил контракт с перспективным вингером

18-летний Гарначо заключил новое долгосрочное соглашение с манкунианцами.
Сегодня, 19:05
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Манчестер Юнайтед объявил о продлении контракта с вингером Алехандро Гарначо.

Как сообщает официальный сайт клуба, новый договор 18-летнего футболиста с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2028 года.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что перспективный игрок получит солидную прибавку к зарплате.

Предыдущий контракт аргентинского вингера истекал летом 2024 года.

Отметим, что в текущем сезоне Гарначо провел в составе МЮ во всех турнирах 32 матча, в которых отличился пятью голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед начал подготовку к трансферу Харри Кейна.

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