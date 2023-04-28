Манчестер Юнайтед продлил контракт с перспективным вингером

Манчестер Юнайтед объявил о продлении контракта с вингером Алехандро Гарначо.

Как сообщает официальный сайт клуба, новый договор 18-летнего футболиста с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2028 года.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что перспективный игрок получит солидную прибавку к зарплате.

Locked in 🔏



We are thrilled to announce @AGarnacho7 has committed his future to United! 🤩#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 28, 2023

Предыдущий контракт аргентинского вингера истекал летом 2024 года.

Отметим, что в текущем сезоне Гарначо провел в составе МЮ во всех турнирах 32 матча, в которых отличился пятью голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед начал подготовку к трансферу Харри Кейна.