Манчестер Юнайтед договорился с Гарначо о новом контракте

Манчестер Юнайтед наконец-то договорился с Алехандро Гарначо о продлении контракта, сообщает ESPN.

Текущий контракт испанца с клубом истекает в 2024 году, так что стороны уже некоторое время вели переговоры о новой сделке.

Ранее сообщалось, что "дьяволы" хотят подписать Алехандро на следюущие восемь лет, однако футболист отказался от столь длительного соглашения.

По итогу стороны пришли к компромису, Гарначо подпишет контракт до 2028 года. Осталось лишь уладить некоторые детали по поводу имиджевых прав.

Также 18-летний футболист получит солидную прибавку к зарплате, учитывая его прогресс. А в новом контракте будут прописаны дополнительные выплаты и увеличение зарплаты, если игрок продолжит прибавлять.