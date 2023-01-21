Манчестер Юнайтед пытается подписать с Гарначо необычный для клуба контракт

"Манкунианцы" намерены прочно связать с клубом одного из главных своих талантов Алехандро Гарначо, предлагая ему 8-летний контракт, сообщает Mirror.

Еще недавно считалось, что сторонам удалось договориться, однако, наверное в МЮ вдохновились примером Челси и решили дать Гарначо контракт аж на 8 лет.

Игрок, его агент и окружение недовольны таким поворотом событий, Алехандро требует, чтобы клуб сократил длительность контракта до 4 лет.

Кроме того Манчестер желает включить в контракт пункт об отступных, хотя никогда ранее клуб не использовал эту опцию в переговорах. Таким образом Гарначо может стать первым в истории игроком "дьяволов", у которого будет клаусула.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что ряды МЮ летом может пополнить Марко Ройс.