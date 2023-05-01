Манчестер Юнайтед может расстаться с одним из своих вингеров

Джейдон Санчо может отправиться обратно в дортмундскую Боруссию, пишет Bild.

Англичанин перешел в МЮ летом 2021 за 73 млн фунтов, однако так и не смог показать свой уровень. Хотя в последнее время Эрик тен Хаг все чаще доверяет ему место в стартовом составе.

При этом немецкое издание утверждает, что манкунианцы уже сообщили вингеру, что летом он может покинуть клуб. При этом его контракт действует до 2026 года.

Главным претендентом на Джейдона считается дортмундская Боруссия. Для "шмелей" уже не впрвой будет возвращать обратно своих игроков. Достаточно вспомнить Хуммельса, Джана или Кагаву.

Однако даже не в форме Санчо остается дорогим футболистом, и Боруссия вряд ли решится на трансфер, однако всегда остается вариант с арендой. Сообщается, что спортивный директор "шмелей" Себастьян Кель постоянно на связи с представителями игрока.

Напомним, ранее сообщалось, что Тен Хаг действительно готов решительно расчистить состав этим летом.