Тен Хаг хочет быть "безжалостным" во время летнего трансферного окна

Эрик тен Хаг хочет, чтобы Манчестер Юнайтед вел себя более безжалостно, очистив состав в рамках следующего этапа перестройки, сообщает Manchester Evening News.

Ожидается, что будущим летом у манкунианцев будет больше исходящих трансферов, чем входящих.

По информации источника, Харри Магуайр, Брэндон Уильямс, Алекс Теллес и Антони Марсьяль будут доступны для продажи. Это же касается и Эрика Байи - у Марселя, за который он выступает на правах аренды, будет обязательство выкупа его контракта, если игрок выйдет на поле определенное количество раз.

Манкунианцы также готовы будут выслушать предложения по вратарю Дину Хендерсону. При этом также отмечается, что тен Хаг "теряет терпение" в отношении Джейдона Санчо, который за последние пять месяцев лишь пять раз выходил в стартовом составе.

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Хотя Ньюкасл проявляет интерес к Скотту МакТоминею, "красные дьяволы" пока не планируют его продажу, поскольку он является самым молодым из всех четырех центральных полузащитников.

Вингеры Энтони Эланга и Факундо Пельистри могут отправиться в аренды, если Амад Диалло, выступающий на правах аренды за Сандерленд, убедит тен Хага в своей необходимости. Также остается неясной ситуация вокруг Мэйсона Гринвуда.