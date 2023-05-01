Рэтклифф требует контроль над трансферами с момента одобрния сделки

Похожее требование есть и со стороні катарского шейха.

Владелец компании Ineos сэр Джим Рэтклифф требует от Глейзеров передать ему контроль над трансферами с момента одобрения сделки.

Напомним, что английский бизнесмен подал финальное предложение о покупке 69% акций МЮ, которое превосходит предложение шейха Джасима.

При этом Рэтклифф требует передать ему контроль над трансферами клуба, как только сделка будет одобрена. То есть, до ее официального заключения.

СМИ отмечают, что и шейх Джасим выступил с похожим требованием, он просит Глейзеров согласовывать с ним все финансовые операции в клубе.

Очевидно, что оба потенцаильных покупателя сомневаются, что им удастся заключить сделку до открытия трансферного окна.

Напомним, что ранее сообщалось о подаче финальных предложений по покупке Манчестер Юнайтед.