Катарский шейх и Рэтклифф сделали финальные предложения по покупке Манчестер Юнайтед

В ближайшее время решится судьба манкунианцев: либо клуб будет продан, либо он останется во власти семьи Глейзеров.

Шейх Джассим бин Хамад Аль-Тани и сэр Джим Рэтклифф представили свои финальные предложения по приобретению Манчестер Юнайтед, сообщает The Athletic.

Потенциальным участникам торгов было предложено представить третье предложение к полуночи 29 апреля.

The Raine Group, американский банк, который занимается продажей клуба, получил указание обеспечить предложения, близкие к оценке клуба семьей Глейзеров в 6 миллиардов фунтов.

Две основные стороны, стремящиеся приобрести манкунианцев, должным образом представили свои предложения к установленному сроку. Владельцы "красных дьяволов" теперь оценят каждое предложение и примут решение.

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Оба претендента желают, чтобы этот процесс, который начался еще в ноябре, завершился как можно скорее.

Сообщается, что предложение от шейха Джассима составляет около 5 миллиардов фунтов и включает одну сумму, которая будет передана напрямую продавцам.

Его предложение также включает в себя план значительных дополнительных капиталовложений и инвестиций в инфраструктуру клуба.

Также стало известно, что дедлайн предложений действовал только на тех, кто хочет выкупить клуб. А это значит, что американские инвестиционные компании Elliott и Carlyle, которые готовы приобрести лишь миноритарный пакет акций, могут сделать свое предложение после обозначенного срока.