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Лестер и Эвертон устроили перестрелку, но не определили победителя

Виталий Миколенко совсем не впечатлил.
Сегодня, 00:45
Лестер - Эвертон / Getty Images
Лестер - Эвертон / Getty Images

В понедельник, 1 мая, на Кинг Пауэр состоялся поедник 34-го тура АПЛ между Лестером и Эвертон. Виталий Миколенко отыграл все 90 минут.

От битвы аутсайдеров вряд ли ожидали такого шоу, которое получилось. "Ириски" начали намного активней и заработали пенальти, который реализовал Кальверт-Льюин. Однако хозяева восстановили паритет уже через семь минут.

Источник: Getty Images

Уже на 33-й минуте Лестер наконец вышел вперед, забив гол в своем лучшем стиле. А концовка тайма получилась и вовсе безумной, обе команды создавали момент за моментом, пока дело не закончилось пенальти, но уже в ворота Эвертона. Однако Мэддисон отправил мяч точно в Пикфорда.

Источник: Getty Images

Во втором тайме Эвертон на удачном отскоке сравнял счет, и хоть в матче еще были острые моменты, забитых голов больше не было. Миколенко отыграл все 90 минут, но стал одним из худших игроков в составе "ирисок", согласно оценке WhoScored.

Статистика матча Лестер - Эвертон чемпионата Англии

Лестер - Эвертон 2:2
Голы: Сеюнджу, 22, Варди, 33 - Кальверт-Льюин, 15, Ивоби, 54

Ожидаемые голы (xG): 2.59 - 2.99
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 15 - 23
Удары в створ: 6 - 7     
Фолы: 10 - 12

Лестер: Иверсен - Кастань, Фас, Сеюнджю, Томас (Кристиансен, 88) - Ндиди (Дака, 61), Тилеманс, Сумаре - Мэддисон, Барнс (Прат, 88), Варди.

Эвертон: Пикфорд - Коулмэн (Паттерсон, 45), Тарковски, Кин, Миколенко - Гуйе, Дукуре, Гарнер, Ивоби, Макнил - Кэлверт-Льюин.

Предупреждение: Сумаре, 44, Томас, 53, Мэддисон, 89, Кристансен, 90+2 - Гуйе, 56

 

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