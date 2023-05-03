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Футбол

Томори может вернуться в английскую Премьер-лигу

Защитник заинтересовал английские гранды.
Сегодня, 17:49
Фикайо Томори / Getty Images
Фикайо Томори / Getty Images

Один из лидеров обороны Милана Фикайо Томори вновь заинтересовал английские клубы, пишет 90Min.

Напомним, что англичанин перешел в Милан из Челси в 2021 году, а затем помог "россонери" взять Скудетто и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Томори привлек интерес со стороны Манчестер Юнайтед и Арсенала, скауты обоих клубов следили за игроком в матче против Ромы.

Подчеркивается, что сам заитник хотел бы вернуться домой, таким образом он надеется заслужить место в обойме национальной сборной.

На ЧМ-2022 в Катаре Томори не был вызван, хотя перед этим стал чемпионом Италии вместе с Миланом.

Напомним, что Милан, в свою очередь, интересуется бывшим хавбеком Ромы Николо Дзаньоло.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Фикайо Томори

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