Милан может подписать бывшую звезду Ромы
Дзаньоло попал в сферу интересов "россонери".
Милан может приобрести хавбека Галатасарая Николо Дзаньоло в случае выхода в Лигу чемпионов. Об этом сообщает издание Calciomercato.
"Россонери" готовы выплатить отступные за 23-летнего итальянца, которые составляют 35 млн евро.
Напомним, контракт Дзаньоло со стамбульским клубом рассчитан до июня 2027 года, а его зарплата составляет 3,5 млн евро в год.
В текущем сезоне на счету итальянца три гола в семи матчах чемпионата Турции.
Ранее сообщалось, что ключевой форвард Милана находится в шаге от продления контракта с клубом.