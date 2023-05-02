Милан может подписать бывшую звезду Ромы

Милан может приобрести хавбека Галатасарая Николо Дзаньоло в случае выхода в Лигу чемпионов. Об этом сообщает издание Calciomercato.

"Россонери" готовы выплатить отступные за 23-летнего итальянца, которые составляют 35 млн евро.

Напомним, контракт Дзаньоло со стамбульским клубом рассчитан до июня 2027 года, а его зарплата составляет 3,5 млн евро в год.

В текущем сезоне на счету итальянца три гола в семи матчах чемпионата Турции.

Ранее сообщалось, что ключевой форвард Милана находится в шаге от продления контракта с клубом.