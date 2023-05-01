Ключевой форвард Милана находится в шаге от продления контракта с клубом
Леау подпишет новое долгосрочное соглашение с клубом.
Нападающий Милана Рафаэл Леау близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщает издание TuttomercatoWeb.
Стороны согласовали условия нового пятилетнего соглашения. Зарплата футболиста оставит 7 миллионов евро в год.
Также был решен вопрос касаемо штрафа, который нужно выплатить Спортингу. Экс-клуб португальца Лилль готов отдать 22 млн евро.
В текущем сезоне на счету 23-летнего футболиста 12 голов и 7 ассистов в 30 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович намерен продлить контракт с Миланом.