Ключевой форвард Милана находится в шаге от продления контракта с клубом

Нападающий Милана Рафаэл Леау близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщает издание TuttomercatoWeb.

Стороны согласовали условия нового пятилетнего соглашения. Зарплата футболиста оставит 7 миллионов евро в год.

Также был решен вопрос касаемо штрафа, который нужно выплатить Спортингу. Экс-клуб португальца Лилль готов отдать 22 млн евро.

В текущем сезоне на счету 23-летнего футболиста 12 голов и 7 ассистов в 30 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович намерен продлить контракт с Миланом.