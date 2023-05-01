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Футбол

Ибрагимович намерен продлить контракт с Миланом

Златан не собирается останавливаться несмотря на почтенный возраст.
Сегодня, 09:26
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Форвард Милана Златан Ибрагимович все еще не намерен завершать карьеру.

Как сообщает издание Calciomercato, швед намерен договориться с "россонери" о продлении соглашения между ними еще на год.

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Если сторонам не удасться договориться, то игрок посвятит свое время поиску нового клуба. Стоит отметить, что потенциальньые запросы Златана неизвестны.

В текущем сезоне футболист провел лишь четыре поединка из-за того, что долго лечился от повреждения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Златан Ибрагимович

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