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Милан заинтересован в подписании полузащитника Челси

Рубен Лофтус-Чик может перебраться в Италию.
Сегодня, 10:42
Рубен Лофтус-Чик / Getty Images
Рубен Лофтус-Чик / Getty Images

Полузащитник Челси Рубен Лофтус-Чик в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как сообщает Football London, услугами 27-летнего игрока активно интересуется итальянский Милан.

По информации источника, "россонери" уже ведут переговоры с Челси о трансфере английского игрока.

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Действующий контракт Лофтус-Чика с Челси истекает летом 2024-го года. 

В текущем сезоне англичанин провел 28 матчей во всех турнирах, в которых выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Интер может обменять своего голкипера на двоих игроков Челси.


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