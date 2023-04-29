Милан заинтересован в подписании полузащитника Челси

Рубен Лофтус-Чик может перебраться в Италию.

Полузащитник Челси Рубен Лофтус-Чик в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как сообщает Football London, услугами 27-летнего игрока активно интересуется итальянский Милан.

По информации источника, "россонери" уже ведут переговоры с Челси о трансфере английского игрока.

Читай также: Ибрагимович определился со своим будущим

Действующий контракт Лофтус-Чика с Челси истекает летом 2024-го года.

В текущем сезоне англичанин провел 28 матчей во всех турнирах, в которых выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Интер может обменять своего голкипера на двоих игроков Челси.