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Интер может обменять своего голкипера на двоих игроков Челси

Андре Онана очень интересует лондонцев.
Сегодня, 16:26
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Лондонский Челси любой ценой намерен заполучить камерунского голкипера Андре Онану, пишет SportMediaset.

В Милане прошла встреча между представителями обоих клубов, итальянцы четко дали понять, что хотят за своего кипера не менее 40 млн евро.

Неожиданно, лондонцы оказались не готовы столько платить, и предложили Интеру Кепу, в качестве части необходимой суммы. Однако "нерадзурри" отказались.

Однако Интер готов рассмотреть предложения с обменом других игроков. Речь идет о защитнике Трево Чалоба и хавбеке Рубене Лофтус-Чике.

Голкипера итальянский клуб готов заменить самостоятельно, первый в шорт-листе Интера вратарь Эмполи Гульелмо Викарио.

Напомним, что недавно главный тренер Ювентуса оскорбил миланский клуб после поражения в полуфинале Кубка Италии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Интер Милан андре онана

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