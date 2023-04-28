Интер может обменять своего голкипера на двоих игроков Челси

Лондонский Челси любой ценой намерен заполучить камерунского голкипера Андре Онану, пишет SportMediaset.

В Милане прошла встреча между представителями обоих клубов, итальянцы четко дали понять, что хотят за своего кипера не менее 40 млн евро.

Неожиданно, лондонцы оказались не готовы столько платить, и предложили Интеру Кепу, в качестве части необходимой суммы. Однако "нерадзурри" отказались.

Однако Интер готов рассмотреть предложения с обменом других игроков. Речь идет о защитнике Трево Чалоба и хавбеке Рубене Лофтус-Чике.

Голкипера итальянский клуб готов заменить самостоятельно, первый в шорт-листе Интера вратарь Эмполи Гульелмо Викарио.

Напомним, что недавно главный тренер Ювентуса оскорбил миланский клуб после поражения в полуфинале Кубка Италии.