"Вы - д*рьмо": Аллегри не сдерживал себя после вылета из кубка Италии от Интера

Главный тренер Ювентуса вступил в словесную перепалку с несколькими представителями "нерадзурри".

Миланский Интер по сумме двух матчей обыграл туринский Ювентус и прошел в финал кубка Италии.

После вылета своей команды из турнира, у главного тренера "бьянконери" Массимилиано Аллегри не выдержали нервы.

Он сначала оскорбил ассистента спортивного директора "нерадзурри" Дарио Баччина, а затем под его "удар" попал и гендиректор Джузеппе Маротта, сообщает Goal.

"Вы - д*рьмо, вы все равно финишируете шестыми", - сказал Аллегри Баччину.

Напомним, что недавно Ювентусу, хоть и временно, но вернули отобранные ранее 15 очков, благодаря чему туринский клуб вернулся в зону Лиги чемпионов.

На данный момент Ювентус занимает третье место, имея в активе 59 очков. Интер с 54 очками в свою очередь опустился на шестую строчку таблицы Серии А.