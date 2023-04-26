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Интер - Ювентус 1:0: обзор матча и результат игры 26.04.2023

"Нерадзурри" добыли путевку в решающий матч турнира.
Вчера, 23:55
Интер - Ювентус / Getty Images
Интер - Ювентус / Getty Images

В среду, 26 апреля, в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии Интер встречался с Ювентусом. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил защитник "нерадзурри" Федерико Димарко. Итальянец получил пас от Николо Бареллы, после чего нанес точный удар в противоположную от голкипера сторону.

В оставшееся время матча хозяева продолжали доминировать на поле, хоть и не владели особо мячом, на что туринцы отвечали позиционными атаками, которые не увенчались забитыми мячами.

Таким образом, по сумме двух встреч Интер проходит в финал Кубка Италии, где сыграет с победителем пары Кремонезе - Фиорентина.

Статистика матча Интер - Ювентус полуфинала Кубка Италии

Интер - Ювентус 1:0 (2:1 - общий)     
Гол: Димарко, 15

Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 11 - 5
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 12 - 10

Интер: Онана, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко (Гозенс, 78), Мхитарян, Чалханоглу (Гальярдини, 82), Барелла (Брозович, 68), Джеко (Лукаку, 68), Мартинес (Корреа, 78).

Ювентус: Перин, Де Шильо, Бонуччи (Данило, 68), Алекс Сандро, Бремер, Костич (Милик, 46), Ди Мария, Рабьо, Локателли (Паредес, 63), Миретти (Погба, 79), Кьеза.

Предупреждения: Локателли (59), Мхитарян (90).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус интер Кубок Италии

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