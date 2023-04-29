Ибрагимович определился со своим будущим

Шведский форвард может сменить итальянский клуб на другой.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович намерен продолжить игровую карьеру.

Как сообщает Николо Скира в Twitter, 41-летний футболист хотел бы провести еще один сезон в составе миланского гранда.

По информации источника, руководство Милана еще не определилось с будущим шведского форварда.

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Отмечается, что, если "россонери" откажутся от Златана, то его постарается подписать Монца.

В текущем сезоне Ибрагимович провел четыре матча в составе Милана, ведь первую половину сезона пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось, что звезда Милана определился, где продолжит карьеру.