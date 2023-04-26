iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Звезда Милана определился, где продолжит карьеру

Леау намерен остаться в Италии.
Сегодня, 14:12
Рафаэль Леау / Getty Images
Рафаэль Леау / Getty Images

Рафаэль Леау намерен остаться в Милане, утверждает Sempre Milan.

Португальский игрок отказал заинтересованным в нем Челси и мадридскому Реалу и ведет переговоры о продлении контракта с россонери. Текуий контракт Леау истекает летом 2024 года.

Для португальца ключевым является участие клуба в Лиге чемпионов, и пока Милан попадает в зону еврокубков, хотя конкуренцию ему составят Рома и Интер.

Между сторонами есть устное согласие, однако проблемой остаются условия, на которых будет выплачен штраф Леау за разрыв контракта со Спортингом в одностороннем порядке в 2018 году. Сумма составляет около 20 млн евро.

Ожидается, что новый раунд переговоров Леау и Милан проведут после полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Челси не теряет надежд подписать португальского нападающего.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан рафаэль леау

Статьи по теме

Милан может усилиться защитником Манчестер Сити Милан может усилиться защитником Манчестер Сити
Ибрагимович вновь получил травму - она может завершить его сезон и карьеру Ибрагимович вновь получил травму - она может завершить его сезон и карьеру
Два игрока Баварии побывали в раздевалке Милана после матча с Лечче Два игрока Баварии побывали в раздевалке Милана после матча с Лечче
Леау оформил для Милана домашнюю победу над Лечче Леау оформил для Милана домашнюю победу над Лечче
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан играет с Бреселем, Аллен - с Джонсом
просмотров

Последние новости

Европа15:54
Барселона создаст музей Месси
Европа15:43
Cтали известны скандальные детали соглашения между турецким топ-клубом и Газпромом
Бокс15:00
Хейни: Моя эра наступит, когда я одолею Ломаченка
Европа14:58
Лукаку может получить шанс в Челси при Почеттино
Европа14:40
Манчестер Сити - Арсенал: прогноз на матч чемпионата Англии
Европа14:32
Ювентус и Манчестер Сити поборятся за юного аргентинского таланта
Европа14:12
Звезда Милана определился, где продолжит карьеру
Бокс14:06
MEGOGO не будет транслировать бой Ломаченко - Хэйни
Европа13:55
Экс-игрок Арсенала: Зинченко - одна из главных причин того, что Арсенал идет первым в АПЛ
Украина13:54
Форвард Шахтера, вратарь Зари и другие вошли в рейтинг игроков, которые получили больше всего опыта в официальных играх
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK