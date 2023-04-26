Звезда Милана определился, где продолжит карьеру
Рафаэль Леау намерен остаться в Милане, утверждает Sempre Milan.
Португальский игрок отказал заинтересованным в нем Челси и мадридскому Реалу и ведет переговоры о продлении контракта с россонери. Текуий контракт Леау истекает летом 2024 года.
Для португальца ключевым является участие клуба в Лиге чемпионов, и пока Милан попадает в зону еврокубков, хотя конкуренцию ему составят Рома и Интер.
Между сторонами есть устное согласие, однако проблемой остаются условия, на которых будет выплачен штраф Леау за разрыв контракта со Спортингом в одностороннем порядке в 2018 году. Сумма составляет около 20 млн евро.
Ожидается, что новый раунд переговоров Леау и Милан проведут после полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Челси не теряет надежд подписать португальского нападающего.