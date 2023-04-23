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Футбол

Челси не сомневается в подписании лидера Милана

Лондонский клуб хочет видеть в своих рядах Леау.
Сегодня, 18:24
Рафаэл Леау / Getty Images
Рафаэл Леау / Getty Images

Челси может летом подписать нападающего Милана Рафаэла Леау. Об этом сообщает Milan Reports.

Лондонский клуб верит, что сможет оформить трансфер 23-летнего португальца, несмотря на то, что он ведет переговоры о продлении контракта с "россонери".

Отметим, Леау все еще должен выплатить Спортингу штраф в размере 20 млн евро за расторжение контракта в одностороннем порядке. Руководители португальского клуба могут стать посредниками в потенциальной сделке.

Стороны уже обсудили вопрос о штрафе футболиста, который лондонцы могут выплатить, если Рафаэла состоится.

В текущем сезоне на счету португальца 10 голов и 6 ассистов в 28 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Челси готов избавиться от восьмерых игроков будущим летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Милан Рафаэл Леау

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