Барселона постарается подписать скандального защитника Манчестер Сити

Фулбек Манчестер Сити Жоау Канселу, который сейчас находится в аренде в Баварии, мог зимой стать игроком Барселоны. Об этом сообщает издание Diario Sport.

В январе каталонцы договорились с "горожанами" о переходе португальца, однако главный тренер клуба Пеп Гвардиола заблокировал переход. В результате этого Канселу присоединился к Баварии до лета 2023 года.

Ввиду того, что мюнхенцы не планируют выкупать Канселу, Барселона летом предпримет еще одну попытку арендовать футболиста. Однако клуб не уверен в подписании фулбека.

В текущем сезоне на счету 28-летнего португальца один гол и три ассиста в 10 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Милан может усилиться защитником Манчестер Сити.