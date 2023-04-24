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Милан может усилиться защитником Манчестер Сити

Уокер попал в сферу интересов "россонери".
Сегодня, 16:51
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер может летом пополнить ряды Милана. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Итальянский клуб проявляет интерес к 32-летнему англичанину после того, как он потерял место в стартовом составе "горожан".

Милан рассматривает Уокера как игрока, который может составить конкуренцию Давиде Калабрии на позиции правого защитника.

Напомним, действующий контракт игрока с Манчестер Сити истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне на счету англичанина 19 матчей в рамках АПЛ, в которых футболист не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Милан продлил контракт с Жиру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Манчестер Сити Кайл Уокер

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