Милан продлил контракт с Жиру

Автор важнейшего гола 1/4 финала Лиги чемпионов еще один сезон будет радовать фанатов "россонери".

Милан на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Оливье Жиру.

Французский форвард поставил подпись под новым соглашением, согласно которому 36-летний футболист продолжит выступать в красно-черной футболке до лета 2024 года.

При этом Жиру будет зарабатывать 3,5 миллиона евро + в контракте прописаны бонусы разной сложности.

Оливье Жиру присоединился к Милану летом 2021 года, перейдя из лондонского Челси в статусе свободного агента. С того момента он отыграл за "россонери" 76 матчей, в которых отметился 27 голами и 10 результативными передачами.

Прошлым вечером его гол позволил Милану впервые за 16 лет выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Действующий чемпион Италии в двухматчевом противостоянии обыграл будущего чемпиона в лице Наполи.