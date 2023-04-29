Рома - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча 29.04.2023 Серии А
В Риме на Стадио Олимпико состоялся матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором Рома принимала в гостях Милан.
Свои голы команды отложили на самый конец встречи. Сначала казалось, что на 90+3 минуте Тэмми Абрахам принес "джаллоросси" победу, но спустя четыре минуты Алексис Салемакерс сравнял счет, вырвав для "россонери" ничейный результат.
Вашему вниманию видео всех голов матча Рома - Милан в тридцать втором туре Серии А:
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Рома - Милан 1:1
Голы: Абрахам, 90+3 - Салемакерс, 90+7
Ожидаемые голы (xG): 1.30 - 1.17
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 11 - 11
Удары в створ: 1 - 1
Фолы: 9 - 6
Рома: Руй Патрисиу, Челик, Манчини, Кумбула (Бове, 15; Камара, 89), Рожер, Спинаццола, Матич, Кристанте, Пеллегрини, Белотти (Эль-Шаарави, 46), Абрахам.
Милан: Меньян, Калабрия, Кьер (Калулу, 73), Томори (Тиав, 46), Эрнандес, Крунич, Беннасер (де Кетеларе, 73), Браим Диас (Салемакерс, 56), Тонали, Рафаэл Леау, Жиру (Ориги, 88).
Предупреждения: Томори (15), Матич (24), Рожер (71), Крунич (75), Кристанте (83).
Источник: MEGOGO