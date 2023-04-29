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Рома - Милан 1:1: обзор матча и результат игры 29.04.2023

Команды остались на своих позициях в турнирной таблице.
Сегодня, 21:08
Рома - Милан / Getty Images
Рома - Милан / Getty Images

В субботу, 29 апреля, в рамках 32-го тура Серии А Рома принимала Милан. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Команды с первых минут стали играть в своем привычном стиле: "россонери" контролировали игру, в то время как римляне ждали возможности выйти в контратаку и забить гол.

Битва команд за топ-4 Серии А не была сильно зрелищной в плане забитых мячей, однако в плане эмоций Рома с Миланом подарили болельщикам настоящий фейерверк. Особенно это касается фолов и ярких подкатов.

В итоге такого матча, команды обменялись поздними голами, однако сильнейшего не выявили.

Таким образом, после 32 туров Рома осталась на пятой строчкой, а Милан идет на четвертой, при этом количество очков одинаковое, разница лишь в забитых и пропущенных мячах.

Статистика матча Рома - Милан чемпионата Италии

Рома - Милан 1:1      
Голы: Абрахам, 90+3 - Салемакерс, 90+7

Ожидаемые голы (xG): 1.30 - 1.17
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 11 - 11
Удары в створ: 1 - 1      
Фолы: 9 - 6

Рома: Руй Патрисиу, Челик, Манчини, Кумбула (Бове, 15; Камара, 89), Рожер, Спинаццола, Матич, Кристанте, Пеллегрини, Белотти (Эль-Шаарави, 46), Абрахам.

Милан: Меньян, Калабрия, Кьер (Калулу, 73), Томори (Тиав, 46), Эрнандес, Крунич, Беннасер (де Кетеларе, 73), Браим Диас (Салемакерс, 56), Тонали, Рафаэл Леау, Жиру (Ориги, 88).

Предупреждения: Томори (15), Матич (24), Рожер (71), Крунич (75), Кристанте (83).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Милан Серия А

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