Реал - Альмерия 4:2: обзор матча и результат игры 29.04.2023

В субботу, 29 апреля, в Мадриде прошел матч 32-го тура испанской Ла Лиги между Реалом и Альмерией.

Вопрос о победителе матча, по сути, был закрыт уже по итогам первого тайма. А всему виной хет-трик в исполнении Карима Бензема.

Сначала снова сыграла связка Бензема-Винисиус, после чего 35-летнему французу ассистировал другой бразилец, Родриго. Хет-три был дополнен успешным исполнение пенальти.

Источник: Getty Images

Хоть гости и сумели отметиться голом в раздевалку (постарался Лазаро), но сразу же после перерыва счет вновь до разгромного довел Родриго.

На исходе часа игры Лукас Робертоне забил второй гол своей команды, но это был максимум Альмерии на этот вечер.

В итоге Реал сократил отставание от Барселоны до восьми очков, но у каталонцы еще не сыграли свой матч 32-го тура. Альмерия же продолжает бороться за выживание: 15-е место и 33 очка - на два очка больше, чем у Хетафе, идущего 18-м.

Источник: Getty Images

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Статистика матча Реал - Альмерия 32-го тура Ла Лиги

Реал - Альмерия 4:2

Голы: Бензема, 5, 17, 42 (пен.), Родриго, 47 - Лазаро, 45+1, Робертоне, 61.

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 18 - 9

Удары в створ: 12 - 3

Фолы: 11 - 13

Ожидаемые голы (xG): 3.12 - 1.26

Реал: Куртуа - Васкес, Милитао, Рюдигер, Камавинга - Себальос, Чуамени, Кроос (Начо, 72) - Родриго (Асенсио, 72), Бензема, Винисиус (Карвахаль, 82).

Альмерия: Мартинес - Мендеш, Эли, Чуми, Родригес (Мелеро, 75) - Пуйгмаль (Эгуарас, 57), Портильо, де ла Ос (Робертоне, 57), Коста (Сентельес, 75), Рамазани (Суарес Чаррис, 65) - Лазаро.

Предупреждения: Винисиус, Камавинга - Лазаро, Мендеш.