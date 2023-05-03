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Ювентус - Лечче 2:1: обзор матча и результат игры 03.05.2023

Туринский клуб прервал неудачную серию в непростом поединке.
Сегодня, 21:06
Душан Влахович и Леонардо Бонуччи / Getty Images
Душан Влахович и Леонардо Бонуччи / Getty Images

В среду, 3 мая, в Турине прошел матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором сошлись местный Ювентус и Лечче.

Все свои голы команды забили еще в первом тайме. На 15-й минуте "старая синьора" вышла вперед благодаря прекрасно исполненному штрафному удару от Леандро Паредеса. 

Источник: Getty Images

В середине тайма команда Марко Барони заработала право на 11-метровый удар - Ассан Сисей переиграл Войцеха Щесны, восстановив паритет. Однако спустя всего пять минут хозяева поля вновь оказались в лидерах.

Филип Костич выполнил подачу с левого фланга в штрафную гостей, а Душан Влахович ударом в касание отправил мяч точно в дальний угол, с которым не справился Владимиро Фальконе.

На самом деле за первые 45 минут команды успели забить пять голов, а не три, но два из них (по одному на каждую из сторон) были отменены из-за офсайда.

После перерыва Лечче стал более агрессивным и даже создал достаточное количество моментов для того, чтобы забить. Однако в этот день победил именно Ювентус, который не только прервал серию из четырех матчей без побед, но и на время сместил Лацио со второй строчки таблицы.

Источник: Getty Images

Лечче в свою очередь продолжает бороться за выживание: 16-е место и 31 очко - всего на четыре больше, чем у Вероны, идущей в зоне вылета.

Статистика матча Ювентус - Лечче 33-го тура Серии А

Ювентус - Лечче 2:1
Голы: Паредес, 15, Влахович, 41 - Сисей, 36 (пен.),

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 16 - 14
Удары в створ: 4 - 5
Фолы: 11 - 10
Ожидаемые голы (xG): 1.93 - 1.83

Ювентус: Щесны - Бремер (Гатти, 88), Бонуччи, Данилу - Де Шильо (Куадрадо, 33), Фаджоли, Паредес (Локателли, 88), Миретти (Погба, 73), Костич - Ди Мария (Кьеза, 73), Влахович.

Лечче: Фальконе - Баскиротто, Умтити, Романьоли, Пеццелла (Чеккарони, 71) - Гонсалес (Ди Франческо, 61), Хьюлманд (Перссон, 90), Малех (Блен, 61) - Удин, Сисей (Коломбо, 90), Банда.

Предупреждения: Паредес, Бремер - Умтити, Пеццелла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Серия А Лечче

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