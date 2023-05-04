"Лучший мужчина и папа": Жена Малиновского трогательно поздравила мужа с днем рождения

В четверг, 4 мая, полузащитнику французского Марселя и сборной Украины Руслану Малиновскому исполнилось 30 лет.

Жена украинского футболиста Роксана трогательно поздравила мужа с днем рождения, опубликовав фото из их семейной жизни и оставив сообщение для своего возлюбленного.

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"Сегодня ты стал на год еще лучше, еще мудрее, добрее, красивее, заботливее.

Спасибо за то, что ты лучший мужчина и папа в мире. Просто видеть тебя каждый день для нас самый ценный подарок.

Tanti auguri amore del mio cuore. Happy birthday hubby", - написала Роксана в Instagram.

Напомним, что Руслан и Роксана познакомились в 2012 году, а через четыре года поженились. В ноябре 2019 года у них родилась дочь Оливия.

В нынешнем сезоне Малиновский провел в составе Марселя 18 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два гола.