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Жена Малиновского прокоментировала скандал с участием мужа

В сети ранее появилось фото украинца, обнимающегося с российским хавбеком.
Сегодня, 15:01
Руслан Малиновский и его жена Роксана
Руслан Малиновский и его жена Роксана

Жена украинца Руслана Малиновского Роксана прокомментировала реакцию общественности на объятия своего мужа с россиянином Александром Головиным после матча Марсель - Монако.

Роксана заявила, что на самом деле ее супруг не обнимался с Головиным, а лишь поздоровался. Также Малиновская отметила, что им известна "позиция футболиста".

"Во-первых, он не обнимался, а пересекся с ним на поле после игры, игрок Монако элементарно поздоровался, Руслан ответил. Ничего такого я не вижу. К тому же позиция игрока нам стала известна. Это его личное дело высказываться публично или нет, нам это безразлично.

А вот ваша реакция нас удивляет. Руслан с первого дня войны прославляет Украину в Европе, один из немногих!!! А также мы собираем огромные средства на помощь нашему народу. Напрашивается вывод, что вы предатель.

Настоящие болельщики никогда не будут так говорить. Все, кто будут клеветать, оскорблять, будут просто уходить в черный список. Я никому не позволю его дискредитировать", - ответила Роксана на комментарий одного из пользователей Instagram.

Напомним, ранее Малиновский прокомментировал ничью с Монако.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: скандал война с россией

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