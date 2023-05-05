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Брайтон объявил о рекордном подписании

"Чайки" забрали лучшего форварда Уотфорда.
Сегодня, 21:10
Жоау Педро / Getty Images
Жоау Педро / Getty Images

Брайтон официально объявил о подписании бразильского нападающего Жоау Педро.

"Чайки" заплатили за форварда Уотфорда рекордные для себя 30 млн фунтов. Интересно, что предыдущим рекордом клуба был также трансфер нападающего. 

За Энока Мвепу Брайтон отдал Ред Булл Зальцбургу 23 млн евро. К сожалению, спустя год форвард повесил бутсы на гвохздь из-за проблем со здоровьем.

21-летний бразилец присоеднится к Брайтону, как только откроется трансферное окно. Контракт с форвардом рассчитан до 2028 года.

Жоау Педро провел 80 матчей за "шмелей" и забил 24 гола.

Напомним, ранее Брайтон объявил о подписании Джеймса Милнера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уотфорд Брайтон

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