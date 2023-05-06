Лэмпард: "Наша позиция в чемпионате – реальность"
Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился своими мыслями о текущей ситуации в клубе.
Напомним, что под руководством английского специлиста Челси проиграл шесть матчей из шести и занимает 12-е место в чемпионате.
Лэмпард считает, что сейчас в клубе черная полоса, с которой необходимо смириться. Ведь в спорте невозможно побеждать постоянно.
"Если посмотреть на наши последние четыре матча в АПЛ, то они получились не очень хорошими. Такова полная картина. Наша позиция в чемпионате – это реальность. Наши очки – это реальность. Наши забитые голы – это реальность сезона.
Мне не больно. Я был частью этого клуба, когда он добивался больших успехов. Но в любом виде спорта можно встретиться с моментами невзгод.
Нам очень повезло находиться в Челси на протяжении 20 лет. Бывает такое, что прожектора направлены на вас. И футболисту, и тренеру нужно это понимать", – приводит слова главного тренера лондонского клуба Goal.
Ранее свои мысли озвучил и владелец клуба Тодд Боули.