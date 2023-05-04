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Владелец Челси высказался о кризисе клуба

Тодд Боули верит, что "синие" преодолеют трудности.
Сегодня, 00:30
Тодд Боули / Getty Images
Тодд Боули / Getty Images

Владелец лондонского Челси Тодд Боули поделился мыслями о текущих проблемах клуба.

По словам бизнесмена, руководство "синих" настроено на долгосрочную перспективу.

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"Болельщики являются требовательными, они хотят побед. Мы это осознаем и тоже хотим побеждать.

Видение такое, что это долгосрочный проект, мы настроены на перспективу. Верим, что со всем справимся", - сказал Боули.

Напомним, что сейчас Челси идет на 12 месте с 39 очками в активе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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