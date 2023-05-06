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Лэмпард: Не жалею, что пришел в Челси, я хотел помочь

Английский специалист ищет постоянную работу.
Сегодня, 17:22
Фрэнк Лэмпард / Getty Images
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

Временный тренер Челси Фрэнк Лэмпард заявил, что не жалеет, что возглавил команду.

"Может показаться, что я слишком избирателен. Думаю, реальность такова, что работа на этом уровне сложна. Надо пытаться искать проект, который соответствует тому, куда вы хотите двигаться, важно выбирать стиль и клуб.

Когда я пришел в Челси, конечно, я взялся за работу от всего сердца и понимал, что это краткосрочная работа.

Но я не хочу быть временным тренером дальше. Я хотел бы иметь возможность работать так, как я хочу. Я очень хорошо знаю, что это за путь.

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Я не хочу, чтобы это звучало так, словно я слишком придирчив. Но те проблемы, которые у меня были, иногда были большими, но такова жизнь.

К счастью, я дважды тренировал Челси. Эвертон – огромный клуб. Дерби – огромный клуб. Но, может быть, я буду думать по-другому, когда буду двигаться дальше.

Ущерб моей репутации? Нужно полагаться на инстинкт. Моим инстинктивным желанием было прийти сюда и попытаться помочь.

Ожидал ли я, что Челси взлетит в таблице? Нет. Думал ли, что смогу внести какие-то изменения, которые могли бы стать долгосрочными? Да.

У меня нет сожалений. Я очень рад быть здесь", – сказал Лэмпард в интервью The Guardian.

Напомним, после 33-х туров Челси идет на 12-м месте, набрав всего 39 баллов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Фрэнк Лэмпард

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Лэмпард: Не жалею, что пришел в Челси, я хотел помочь
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