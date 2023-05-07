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Ювентус в тяжелейшем матче сумел одолеть Аталанту

"Старая синьора" снова на втором месте.
Сегодня, 15:33
Аталанта - Ювентус / Getty Images
Аталанта - Ювентус / Getty Images

В воскресенье, 7 мая,  Аталанта принимала дома Ювентус в рамках 34-го тура Серии А.

Первые 20 минут прошли под диктовку бергамасков, которые имели хорошие моменты открыть счет, лишь к середине тайма Ювентус немного выровнял ситуацию. Однако подлопечные Гасперини все равно угрожали воротам соперника гораздо чаще.

Второй тайм начался более спокойно, однако уже на 56-й минуте неожиданно счет открыл Ювентус, молодой Айлинг все же вколотил круглого в сетку после странного рикошета. Однако Аталанта, которая борется за зону еврокубков, в разы усилила давление, и лиш благодаря удаче и сейвов Щченсны Ювентус смог довести матч до победы. Тем более в самой концовке матча Влахович все же смог еще раз прошить Спортьелло.

Источник: Getty Images

Статистика матча Аталанта - Ювентус чемпионата Италии

Аталанта - Ювентус 0:2
Голы: Айлинг, 56, Влахович, 90+9

Ожидаемые голы (xG): 1.18 - 0.99
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 24 - 10
Удары в створ: 1 - 5
Фолы: 13 - 16

Аталанта: Спортьелло - Дзаппакоста, Толои, Джимшити, Скальвини, Мэле - де Рон, Пашалич (Муриэль, 60), Копмейнерс, Эдерсон (Бога, 49; Соппи, 65) - Сапата.

Ювентус: Шченсны - Алекс Сандро, Данило, Ругани, Куадрадо, Айлинг (Костич, 82) - Ди Мария (Кьеза, 82), Рабьо, Локателли, Фаджоли (Погба, 65) - Милик (Влахович, 65).

Предупреждения: Мэле, 90+1 - Рабьо, 62, Влахович, 90+10

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус аталанта

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