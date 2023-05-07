Фанаты Ливерпуля освистали национальный гимн Великобритании

Можно с уверенностью заявить, что фанаты "красных" не в восторге от королевской семьи.

Болельщики Ливерпуля, как и ожидалось, освистали национальный гимн Великобритании в честь коронованного короля Карла III, сообщает ESPN.

Английская Премьер-лига связалась с пятью клубами, которые были принимающей стороной матчей в субботу, 6 мая, и "настоятельно предложила" сыграть гимн "Боже, храни короля" перед стартовым свистком, всего через несколько часов после самой коронации.

Мерсисайдцы заявили, что выполнят просьбу, хотя и предупредили, что у некоторых болельщиков есть свои взгляды на эту ситуацию.

Так все и произошло. Во время исполнения гимна фанаты заполнили Энфилд свистом, а во время матча скандировали оскорбительные заряды в адрес королевской семьи.

Liverpool fans booing the National Anthem before their game against Brentford today. #LFC pic.twitter.com/6cTmXotcI0 — Football Away Days (@FBAwayDays) May 6, 2023

“F#%k the Royal Family, Feed the Poor.”



Liverpool fans at Anfield on the day of King Charles’ coronation.



pic.twitter.com/EdAkDCQPNv — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 6, 2023

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Стоит отметить, что они освистали гимн в финале кубка Англии год назад и во время Суперкубка в июле 2022 года.