Клопп: Несколько туров назад никто не мог подумать, что Ливерпуль будет в борьбе за топ-4

В рамках 35 тура чемпионата Англии Ливерпуль победил со счетом 1:0 Брентфорд.

Наставник "красных" Юрген Клопп поделился мыслями о призрачных шансах команды на попадание в зону Лиги чемпионов.

По словам немца, его команда, возможно, немного поздно начала победное шествие, но лучше поздно чем никогда.

"Несколько туров назад никто даже не думал, что будем здесь. Не можем сделать больше, чем побеждать в матчах. Если Манчестер Юнайтед будет играть в своих играх так, как им хочется, они будут впереди нас на 7 очков, а это будет очень трудно сократить. Должны убедиться, что завершим сезон наилучшим образом.

Возможно, уже немного поздно, но лучше поздно, чем никогда. Представьте, если бы МЮ проиграл. Не думаю, что они это сделают, но представьте, если бы они это сделали, а нас не было бы рядом в таблице. Мы бы очень об этом пожалели. Если Юнайтед выиграет два своих матча, то они оторвутся на 7 очков. Тогда уже все будет почти решено.

Брайтон, если выиграет все свои матчи, что вполне возможно, будет выше нас. Это интересный этап сезона. Должны убедиться, что достаточно отрываемся от команд позади, потому что они уже рядом", - заявил специалист.

Отметим, что Ливерпуль сейчас находится в одном балле от Манчестер Юнайтед, набрав 62 пункта, однако, у "красных дьяволов" на 2 матча меньше, один из которых пройдет сегодня, 7 мая, в 21:00. Коллектив Эрика тен Хага сыграет с Вест Хэмом