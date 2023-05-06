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Ливерпуль - Брентфорд 1:0: обзор и результат матча чемпионата Англии 06.05.2023

"Красные" добыли шестую победу кряду.
Сегодня, 21:22
Ливерпуль - Брентфорд / Getty Images
Ливерпуль - Брентфорд / Getty Images

В субботу, 6 мая, в рамках 35-го тура АПЛ Ливерпуль принимал Брентфорд. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил вингер "красных" Мохамед Салах. Египтянин отличился на 13-й минуте матча.

В оставшееся время матча команды вели равную борьбу, однако большее количество опасных моментов осталось именно за хозяева, которые сумели сохранить нужный для них результат.

Таким образом, после 35 туров Ливерпуль идет на пятом месте с 62 очками, а Брентфорд занимает девятую строчку, набрав 50 баллов.

Статиститка матча Ливерпуль - Брентфорд чемпионата Англии

Ливерпуль - Брентфорд 1:0
Гол: Салах, 13

Ожидаемые голы (xG): 2.39 - 0.21
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 15 - 5
Удары в створ: 5 - 1
Фолы: 19 - 9

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 82), Фабиньо, Джонс (Милнер, 82), Салах, Диогу Жота (Хендерсон, 73), Гакпо, Нуньес (Диас, 65).

Брентфорд: Райя, Хики (Висса, 88), Йоргенсен, Ми, Пиннок, Генри (Шаде, 72), Йенсен (Баптист, 82), Янельт (Дамсгор, 82), Оньека (Дасилва, 72), Мбемо, Тоуни.

Предупреждения: ван Дейк (5), Мбемо (27), Фабиньо (42), Конате (54), Генри (70), Алиссон (77).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль брентфорд АПЛ

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