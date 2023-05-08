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Тен Хаг: Мы хотим, чтобы Де Хеа остался в Манчестер Юнайтед

Недавние результативные ошибки вратаря не изменили мнение тренера о нем.
Сегодня, 11:46
Давид Де Хеа / Getty Images
Давид Де Хеа / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что он хочет, чтобы Давид Де Хеа подписал новый контракт и остался в клубе.

Его не переубедила результативная ошибка испанца, которая привела манкунианцев к минимальному поражению от Вест Хэма (0:1).

"Мы хотим, чтобы он остался, и мы хотим, чтобы он продлил свой контракт", — цитирует нидерландца The Athletic. "У него больше всего сухих матчей в Премьер-лиге, поэтому без него мы не были бы на этой позиции".

"Так что он полностью имеет мою веру, никаких опасений, такое случается. Но как команда вы должны с этим справиться, вы должны проявить характер, быть стойкими и прийти в норму, и эта команда сделает это".

На данный момент Манчестер Юнайтед занимает четвертое место в таблице АПЛ, заработав 63 очка после 34 сыгранных туров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Давид Де Хеа Эрик тен Хаг

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