Де Хеа вряд ли останется первым голкипером в Манчестер Юнайтед

Голкипер Манчестер Давид Де Хеа может стать запасным вратарем команды. Об этом сообщает издание ESPN.

Руководство, несмотря на возможность активировать опцию продления контракта до 2024 года, собирается подписать новый договор с более продолжительным сроком действия.

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Отметим, Де Хеа не гарантируется, что он останется основным вратарем. Если у клуба останутся деньги с трансферов - он подпишет нового голкипера.

В шорт-лист Манчестер Юнайтед попали страж ворот Порту Диогу Кошта и голкипер Брентфорда Давид Райз.