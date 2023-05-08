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Де Хеа вряд ли останется первым голкипером в Манчестер Юнайтед

Испанцу достанется второстепенна роль в команде.
Сегодня, 18:50
Давид Де Хеа / Getty Images
Давид Де Хеа / Getty Images

Голкипер Манчестер Давид Де Хеа может стать запасным вратарем команды. Об этом сообщает издание ESPN.

Руководство, несмотря на возможность активировать опцию продления контракта до 2024 года, собирается подписать новый договор с более продолжительным сроком действия.

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Отметим, Де Хеа не гарантируется, что он останется основным вратарем. Если у клуба останутся деньги с трансферов - он подпишет нового голкипера.

В шорт-лист Манчестер Юнайтед попали страж ворот Порту Диогу Кошта и голкипер Брентфорда Давид Райз.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Давид Де Хеа

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