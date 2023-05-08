Де Хеа вряд ли останется первым голкипером в Манчестер Юнайтед
Испанцу достанется второстепенна роль в команде.
Голкипер Манчестер Давид Де Хеа может стать запасным вратарем команды. Об этом сообщает издание ESPN.
Руководство, несмотря на возможность активировать опцию продления контракта до 2024 года, собирается подписать новый договор с более продолжительным сроком действия.
Читай также: Фердинанд - о Де Хеа: Достаточно ли он хороший футболист для Манчестер Юнайтед?
Отметим, Де Хеа не гарантируется, что он останется основным вратарем. Если у клуба останутся деньги с трансферов - он подпишет нового голкипера.
В шорт-лист Манчестер Юнайтед попали страж ворот Порту Диогу Кошта и голкипер Брентфорда Давид Райз.