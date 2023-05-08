Фердинанд - о Де Хеа: Достаточно ли он хороший футболист для Манчестер Юнайтед?

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд заявил, что голкипер Давид Де Хеа не дотягивает до уровня "красных дьяволов".

"Это серьезная ошибка. Вся ответственность – на нем.

Да, его левая нога поехала в этот момент, но это не оправдание. У него с мячом был полный контакт, он полноценно сыграл ладонью – не то чтобы он дотянулся лишь кончиками пальцев. Это очень, очень большая ошибка.

Думаю, вопрос насчет него заключается в том, достаточно ли хорошо он играет ногами, чтобы подходить Эрику тен Хагу?

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Сегодня он ошибся, отражая удар, но вопросы вызывает другой элемент игры. Достаточно ли он хороший футболист для того, чтобы играть за МЮ?

Дать ответ может только один человек – Эрик тен Хаг. И мы узнаем его в конце сезона", – сказал Фердинанд в интервью BBC.

Напомним, Вест Хэм на своем поле обыграл Манчестер Юнайтед (1:0). Единственный гол был забит после ошибки Де Хеа, неудачная игра которого позволила мячу пролетев под рукой залететь в сетку.