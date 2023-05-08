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Фердинанд - о Де Хеа: Достаточно ли он хороший футболист для Манчестер Юнайтед?

Легенда клуба недоволен игрой нынешнего стража ворот.
Сегодня, 00:54
Давид Де Хеа / Getty Images
Давид Де Хеа / Getty Images

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд заявил, что голкипер Давид Де Хеа не дотягивает до уровня "красных дьяволов".

"Это серьезная ошибка. Вся ответственность – на нем.

Да, его левая нога поехала в этот момент, но это не оправдание. У него с мячом был полный контакт, он полноценно сыграл ладонью – не то чтобы он дотянулся лишь кончиками пальцев. Это очень, очень большая ошибка.

Думаю, вопрос насчет него заключается в том, достаточно ли хорошо он играет ногами, чтобы подходить Эрику тен Хагу?

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Сегодня он ошибся, отражая удар, но вопросы вызывает другой элемент игры. Достаточно ли он хороший футболист для того, чтобы играть за МЮ?

Дать ответ может только один человек – Эрик тен Хаг. И мы узнаем его в конце сезона", – сказал Фердинанд в интервью BBC.

Напомним, Вест Хэм на своем поле обыграл Манчестер Юнайтед (1:0). Единственный гол был забит после ошибки Де Хеа, неудачная игра которого позволила мячу пролетев под рукой залететь в сетку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рио Фердинанд Давид Де Хеа

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