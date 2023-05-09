Де Хеа - один из худших вратарей АПЛ по отраженным ударам

Давид Де Хеа является худшим вратарем Премьер-лиги по проценту отраженных ударов, подсчитал ESPN.

Голкипер Манчестер Юнайтед отразил лишь 68% ударов по своим воротам. Лишь Гэвин Базуну и Алекс Маккарти из Саутгемптона имеют еще худшую статистику. Однако стоит отметить, что "святые" идут на последнем месте.

Интересно, что при этом испанский вратарь лучший в лиге по сухим матчам. Давижд опережает Алиссона, Поупа и Рэмсдейла на два матча.

Издание считает, что такие показатели являются результатом плохой коммуникации между вратарем и защитниками. К тому же отмечается нежелание (или неумение) Де Хеа бороться за верховые мячи.

Напомним, что испанец продлит контракт с Манчестер Юнайтед, однако первый номер в команде ему более не гарантирован.