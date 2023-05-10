Главный тренер Ньюкасла прокомментировал возможное подписание Роналду и Неймара

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау высказался о возможном подписании нападающих Криштиану Роналду и Неймара.

«Мы и близко не в состоянии подписывать таких игроков. Они лучшие в мире. Сейчас мы не можем позволить себе такие расходы на трансферы и зарплаты, так что нужно искать и развивать молодых игроков.

Спекуляции на этот счет были с первого дня после смены собственников. Естественно было предположить, что главные звезды будут переходить в Ньюкасл. Но мы пошли другим путем. Мы и финансово не можем себе позволить такие сделки, и хотим подписывать подходящих игроков и людей.

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Эти двое – потрясающие футболисты. Нас связывают с различными именами.

Я знаю, в каком направлении хочу вести команду и что мы можем и не можем делать на рынке", – заявил Хау в интервью BBC.

Напомним, в контракте Роналду с Аль-Насром есть пункт, который позволяет Криштиану перейти в Ньюкасл по окончании сезона. Но только условии, что клуб попадет в Лигу чемпионов.