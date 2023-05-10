Облак может пропустить остаток сезона из-за операции на шее

Атлетико предлагает своему вратарю лечь на операцию, которая избавит его от проблемы, мешающей ему играть.

Голкипер мадридского Атлетико Ян Облак все еще не вернулся к тренировкам. Вполне возможно, что этого не произойдет до наступления межсезонья.

По информации Marca, на протяжении всего сезона 30-летний словенец испытывает проблемы с шеей. Несмотря на это, он продолжал играть, чтобы не оставлять команду без основного вратаря.

Однако в последнее время боль усилилась и после недавнего матча против Барселоны (0:1) Облак перестал появляться на поле, пропустив последние три игры.

Ожидалось, что ему станет легче перед следующим матчем против Эльче (14 мая), но улучшений в его состоянии так и не произошло. Команда уже практически гарантировала себе место в Лиге чемпионов, а потому перед ней и игроков встал вопрос.

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"Матрасники" предлагают Облаку лечь на операцию, которая избавит его от проблемы, а его восстановление займет несколько месяцев. Это идеальный вариант по мнению Диего Симеоне, который хочет, чтобы его основной вратарь был полностью готов перед стартом следующего сезона.

При этом отмечается, что финальное слово остается за самим Облаком, который еще не определился и ищет альтернативные варианты.