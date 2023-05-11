Голкипер МЮ попал в очень неприятную ситуацию из-за интернет-шутников

Вчера, 9 мая, полиция Манчестера задержала Давида Де Хеа за рулем краденого авто.

Такой новостью поделился аккаунт centrdeviIs в Твиттере, сославшись на популярный британский таблоид The Sun. Так что информация быстро разлетелась по Интернету.

🚨🚨| David De Gea was held by the Greater Manchester Police this morning for allegedly driving a stolen vehicle. [@SunSport] pic.twitter.com/dW2t7UN6mj — centrdeviIs (@centrdevils) May 10, 2023

Фанаты МЮ и вовсе разделились на два лагеря: одни были рады избавиться от испанского кипера, который проводит не лучший сезон, другим было обидно, что Давид пустился во все тяжкие.

Однако к счастью одних и сожалению других, Де Хеа никто не задерживал, поскольку СМИ и каналы, которые взялись распространять новость не обратили внимание, что centrdeviIs - пародийный.

Напомним, что ошибка испанского кипера стоила манкунианцам победы против Вест Хэма.