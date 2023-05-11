iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Голкипер МЮ попал в очень неприятную ситуацию из-за интернет-шутников

Шуточную новость про Де Хеа многие восприняли всерьез.
Сегодня, 10:32
Давид Де Хеа / Getty Images
Давид Де Хеа / Getty Images

Вчера, 9 мая, полиция Манчестера задержала Давида Де Хеа за рулем краденого авто.

Такой новостью поделился аккаунт centrdeviIs в Твиттере, сославшись на популярный британский таблоид The Sun. Так что информация быстро разлетелась по Интернету.

Фанаты МЮ и вовсе разделились на два лагеря: одни были рады избавиться от испанского кипера, который проводит не лучший сезон, другим было обидно, что Давид пустился во все тяжкие.

Однако к счастью одних и сожалению других, Де Хеа никто не задерживал, поскольку СМИ и каналы, которые взялись распространять новость не обратили внимание, что centrdeviIs - пародийный.

Напомним, что ошибка испанского кипера стоила манкунианцам победы против Вест Хэма.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Давид Де Хеа

Статьи по теме

Де Хеа - один из худших вратарей АПЛ по отраженным ударам Де Хеа - один из худших вратарей АПЛ по отраженным ударам
Де Хеа вряд ли останется первым голкипером в Манчестер Юнайтед Де Хеа вряд ли останется первым голкипером в Манчестер Юнайтед
Тен Хаг: Мы хотим, чтобы Де Хеа остался в Манчестер Юнайтед Тен Хаг: Мы хотим, чтобы Де Хеа остался в Манчестер Юнайтед
Фердинанд - о Де Хеа: Достаточно ли он хороший футболист для Манчестер Юнайтед? Фердинанд - о Де Хеа: Достаточно ли он хороший футболист для Манчестер Юнайтед?
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023
Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина12:11
Русня устроила стрельбу на стадионе ФК Мариуполь
Лига Европы11:45
Рома - Байер: смотреть онлайн трансляцию матча 1/2 финала Лиги Европы
Европа11:41
Ливерпуль может подписать вратаря из середняка второй Бундеслиги
Лига Чемпионов11:00
Винисиус против Де Брюйне в голосование на лучшего игрока недели в ЛЧ
Лига Европы10:55
Ювентус - Севилья: смотреть онлайн трансляцию матча 1/2 финала Лиги Европы
Европа10:32
Голкипер МЮ попал в очень неприятную ситуацию из-за интернет-шутников
НБА10:08
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: Карри и Адебайо возглавили рейтинг
Лига конференций10:00
Лига конференций-2022/23: Фиорентина сыграет с Базелем, противостояние Вест Хэма и АЗ
Украина09:59
Днепр-1 - Александрия: онлайн-трансляция матча 1-го тура УПЛ
Лига Европы09:45
Лига Европы-2022/23: Ювентус примет Севилью, Рома встретится с Байером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK