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Лидер Милана пропустит несколько месяцев из-за травмы

Исмаэль Беннасер не сможет помочь команде в остатке сезона
Сегодня, 20:06

В рамках полуфинала ЛЧ Милан встретился с Интером и проиграл 0:2.

По ходу поединка "россонери" потеряли основного игрока команды в лице Исмаэля Беннасера.

Как стало известно позже, алжирец не сможет принести пользу своей команде в ответном матче.

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Беннасер вылетел до конца этого сезона из-за травмы колена. Ему придется перенести хирургическое вмешательство.

Напомним, ответная встреча между Интером и Миланом состоится менее чем через неделю, 16 мая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: травма Милан исмаэль беннасер

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