Тен хаг высказался о возможности посадить Де Хеа на скамейку запасных из-за ошибок

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что не думал посадить голкипера Давида Де Хеа на скамейку запасных.

"Нет, у меня таких раздумий даже не было. Он однозначно сыграет.

Переговоры по новому контракту? Это причина? Нет, я не думаю, что это причина, потому что Давид очень опытен. Я могу придумать тысячу и одну причину, но не думаю, что дело в этом.

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Топ-игроки иногда оказываются в такой ситуации, и это нужно принимать, с этим нужно справляться и понимать, что нужно показывать хороший уровень игры", – сказал тен Хаг в интервью Goal.com.

Напомним, в текущем сезоне 32-летний испанец допустил несколько результативных ошибок, из-за которых его команда теряла важные очки.