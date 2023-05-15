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МЮ заинтересован в подписании кипера Боруссии

Однако "шмели" не собираются просто так отпускать Кобеля.
Сегодня, 15:23
Грегор Кобель / Getty Images
Грегор Кобель / Getty Images

Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании вратаря дортмундской Боруссии и сборной Швейцарии Грегора Кобеля, утверждает The Independent.

Несмотря на то, английский клуб продолжает вести переговоры о продлении Давида Де Хеа, тен Хаг хочет создать в клубе конкуренцию.

Голландский специалист хочет иметь в клубе различные тактические опции, ведь Кобель, в отличие от Де Хеа, прекрасно умеет играть ногами.

Руководство Боруссии в свою очередь хотело бы сохранить швейцарца, а потому в ближайшее время начнет переговоры о новом контракте. Текущее соглашение Грегора со "шмелями" рассчитано до 2026 года.

В этом сезоне Кобель провел 33 матча за Боруссию во всех турнирах (14 из них – на ноль) и пропустил 35 мячей.

Ранее Эрик тен Хаг признавался, что несмотря на ошибки, Давид продолжит выходит в стартовом составе.

 

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