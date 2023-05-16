Морган заявил, что Арсенал выиграл бы АПЛ, если бы подписал Роналду

Интересно, что думает на этот счет Артета.

Журналист и поклонник Арсенала Пирс Морган рассказал, чего не хватило "канонирам", чтобы выиграть АПЛ.

По его словам, руководству лондонцев следовали подписать Криштиану Роналду, когда тот разорвал контракт с Манчестер Юнайтед. Ведь португалец умеет завоевывать трофеи.

"Можете насмехаться сколько угодно, но если бы мы подписали контракт с Роналду – а он, кстати, хотел – до конца сезона, когда он покинул Юнайтед, мы бы выиграли АПЛ.

Он знает, как выигрывать крупные трофеи и как забивать голы, когда это действительно важно", – написал телеведущий в твиттере.

Ранее стало известно, что летом Арсенал планирует провести серьезную чистку состава.