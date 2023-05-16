Массовая чистка: Арсенал намерен разгрузить состав летом

Лондонский Арсенал продолжает борьбу за чемпионство в чемпионате Англии и готовится к летнему трансферному окну.

Как сообщает The Times, английский клуб намерен в межсезонье разгрузить состав, продав около 8-9 игроков.

По информации источника, уйти могут Гранит Джака, Киран Тирни, Эмил Смит-Роу, Фоларин Балоган, Роб Холдинг, Энсли Мейтленд-Найлз, Альбер-Мбойо Локонга, Нуну Тавареш и Седрик Соареш.

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Отмечается, что, вырученные средства, пойдут на усиление состава. Главный тренер команды Микель Артеты заинтересован в подписании полузащитника Вест Хэма Деклана Райса и Мойсеса Кайседо из Брайтона. Ожидается, что на эти трансферы клуб потратит около 195 миллионов евро.

Ранее бывший тренер Арсенала Арсен Венгер рассказал, от каких предложений он отказывался ради лондонской команды.