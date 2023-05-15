Экс-игрок Арсенала: Для команды будет лучше, если Зинченко сможет играть в центре поля

Экс-футболист лондонского Арсенала Жилберто Силва поделился мыслями об игровых качествах Александра Зинченко.

По словам бразильца, украинец лучше раскроется, если сможет играть в центре поля.

"Я думаю, если Зинченко снова будет играть на позиции центрального полузащитника, это будет лучше для Арсенала. Поэтому, возможно, клубу стоит подумать об усилении позиции левого защитника.

Но все зависит от Микеля Артеты и того, что он хочет. Ему нужно, чтобы Киран Тирни и Зинченко конкурировали за одну и ту же позицию, поднимая уровень", - сказал Силва.

Напомним, ранее стало известно, что Зинченко пропустит ближайшие матчи сборной Украины.