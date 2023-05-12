Зинченко пропустит июньские матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024

Украинский футболист не сможет сыграть с Мальтой и Северной Македонией.

Футболист сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко получил травму, в результате которой выбыл до конца сезона.

Как сообщает ВЗБІРНА, 26-летний украинец не сможет принять участие в квалификационных играх к чемпионате Европы-2024.

Таким образом, Зинченко не сыграет с Мальтой (16 июня) и Северной Македонией (19 июня).

Отмечается, что защитник будет готов только к началу следующего сезона.

В нынешнем сезоне Александр Зинченко принял участие в 33 матчах во всех турнирах за Арсенал, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Селезнев объявил дату своего прощального матча.