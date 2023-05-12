Зинченко пропустит июньские матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024
Украинский футболист не сможет сыграть с Мальтой и Северной Македонией.
Футболист сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко получил травму, в результате которой выбыл до конца сезона.
Как сообщает ВЗБІРНА, 26-летний украинец не сможет принять участие в квалификационных играх к чемпионате Европы-2024.
Таким образом, Зинченко не сыграет с Мальтой (16 июня) и Северной Македонией (19 июня).
Отмечается, что защитник будет готов только к началу следующего сезона.
В нынешнем сезоне Александр Зинченко принял участие в 33 матчах во всех турнирах за Арсенал, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Селезнев объявил дату своего прощального матча.