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Зинченко пропустит июньские матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024

Украинский футболист не сможет сыграть с Мальтой и Северной Македонией.
Сегодня, 08:49
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Футболист сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко получил травму, в результате которой выбыл до конца сезона.

Как сообщает ВЗБІРНА, 26-летний украинец не сможет принять участие в квалификационных играх к чемпионате Европы-2024.

Таким образом, Зинченко не сыграет с Мальтой (16 июня) и Северной Македонией (19 июня).

Отмечается, что защитник будет готов только к началу следующего сезона. 

В нынешнем сезоне Александр Зинченко принял участие в 33 матчах во всех турнирах за Арсенал, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Селезнев объявил дату своего прощального матча.


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